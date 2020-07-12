В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колличество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 230 тыс., превысив 12,5 млн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения. Количество смертельных исходов увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 561 тыс.

По состоянию на 12 июля в мире было зарегистрировано 12,5 млн инфицированных и 561 617 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 230 370. Это рекордный прирост за сутки с начала пандемии.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 540 222. В Европе насчитываются 2 907 654 заразившихся.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 271 338.