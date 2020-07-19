В мире за сутки зафиксировано более 259 тыс. случаев заражения коронавирусом

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 259 тыс. Теперь оно составляет более 13,8 млн. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, количество смертей увеличилось более чем на 7,3 тыс.

18 июля в мире были зарегистрированы 13 876 441 инфицированный и 593 087 умерших. За сутки заболели 259 848 человек, умерли 7 360. Днем ранее было выявлено 237 743 случая заражения и 5 682 смерти.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - 7 306 371. За сутки их стало больше на 151 531. За 24 часа там умерли 4 653 (302 508 всего с начала пандемии). В Европе насчитываются 3 042 330 заразившихся и 206 684 умерших. За 24 часа инфицированных стало больше на 33 358, количество умерших увеличилось на 1 202.

Третье место по количеству заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 360 791, зафиксировано 33 738 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 809, умерли 457 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 544 143. В десятку также входят Бразилия (2 012 151), Индия (1 038 716), Россия (765 437), Перу (341 586), ЮАР (337 594), Чили (326 539), Мексика (324 041), Великобритания (293 243) и Иран (269 440).-0-