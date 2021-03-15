В Мьянме полиция открыла огонь во время разгона протестующих

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Мьянмы во время разгона очередного протеста в стране открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли два человека, сообщает Reuters.

Сторонники задержанного демократического лидера Аун Сан Су Чжи снова вышли на акции протеста в нескольких городах Мьянмы. В Мандалае и Мингьяне полиция вновь открыла огонь.

"Они стреляли в нас, одна девочка получила огнестрельное ранение в голову, а мальчик - в лицо", - рассказал один из демонстрантов.

Протестующие вышли на улицы после того, как в пригороде Янгона были убиты по меньшей мере 37 демонстрантов после поджогов китайских фабрик.

Посольство Китая после информации о поджогах фабрик призвало правящих генералов Мьянмы прекратить насилие и обеспечить безопасность людей и имущества. Китайская газета Global Times сообщила, что 32 фабрики с китайскими инвестициями были разрушены в результате жестоких атак. Ущерб, нанесенный фабрикам, оценивается в $37 млрд.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители страны с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.-0-