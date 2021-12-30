В многоквартирном жилом доме в Туапсе взорвался газ

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе, хозяин квартиры получил ожоги, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края.
"В многоквартирном доме произошел взрыв газа. Погибших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, несущие конструкции дома не повреждены, существенных разрушений нет.
Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с бытовой газовой колонкой, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. "Произошло возгорание бытовой колонки с газом", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадал мужчина 1945 года рождения, собственник квартиры, где был расположен очаг. Его госпитализировали.-0-