В Молдове из-за ухудшения эпидситуации отменили ежегодный праздник вина

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Молдовы отменило торжества на Национальный день вина из-за ухудшения эпидемической ситуации в стране. Такую информацию опубликовало Национальное бюро винограда и вина, сообщает ТАСС.

"В целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 были отменены праздничные мероприятия, включая Национальный день вина", - говорится в сообщении.

Ежегодный праздник в начале октября традиционно собирал в Кишиневе десятки тысяч туристов. В этот день местные производители вина представляли свои новинки, организовывали дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням.

Эпидемическая ситуация в Молдове в последнее время стала ухудшаться. По данным министерства здравоохранения республики, на прошлой неделе прирост инфицированных увеличился на 42%. До этого власти объявили режим чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья и ужесточили ограничения на массовые мероприятия с 10 сентября по 30 октября. В это время доступ в места скопления людей (концертные залы, кинотеатры, ночные клубы) будет разрешен только при наличии справки о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано больше 276 тыс. случаев заражения.-0-