В Молдове почти все пограничные пункты пропуска возобновят работу с 24 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове с 24 мая возобновят работу почти всех пограничных пунктов пропуска для пассажирского и грузового транспорта. Как заявила сегодня Таможенная служба Молдовы, такие договоренности были достигнуты с властями Румынии и Украины, сообщает ТАСС.

"24 мая 2021 года, с 8.00, будет восстановлено движение через все пункты пропуска на молдавско-румынском и молдавско-украинском участках границы как для пассажиров, так и для грузового транспорта", - говорится в сообщении. Исключение составляет только КПП "Липканы - Рэдэуцы", который по решению румынской стороны пока не вернется к работе.

Из-за периодических ограничений, вводимых во время пандемии, из 81 КПП в стране работали 33. На сегодня границы Молдовы открыты для иностранцев, при этом граждане Молдовы пока не могут въезжать в Румынию.

С начала пандемии в Молдове зарегистрировано более 254 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 6 тыс. пациентов умерли от вызванных вирусом осложнений. В апреле в Молдове распространение инфекции стало замедляться, тенденция сохраняется и сегодня.

На данный момент в Молдове отменены почти все действовавшие ограничения. Ограничения на массовые мероприятия теперь носят рекомендательный характер, а решения о переходе на дистанционный режим обучения или работы принимаются на уровне региональных властей.-0-