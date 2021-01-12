В Молдове вакцинация от COVID-19 начнется в феврале

12 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове процесс вакцинации против коронавируса нового типа COVID-19 начнется в феврале.

Первые дозы поступят в страну в конце января, сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык. По ее словам, для проведения вакцинации профильным ведомством утвержден национальный план иммунизации против COVID-19. "Это будет осуществляться с соблюдением всех соответствующих санитарных норм и протоколов, утвержденных на международном уровне", - подчеркнула она.

Вакцинация от коронавируса будет проходить в три этапа. Согласно плану иммунизации, на первом этапе будут вакцинированы сотрудники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур. На третьем этапе будет иммунизировано население в целом, независимо от возраста, и которое не было включено в первые два этапа.-0-