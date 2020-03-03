В Москве более 20 детей получили ожоги роговицы при кварцевании класса

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту получения учениками ожогов глаз после использования кварцевой лампы в школе. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Сообщается, что 2 марта в одной из московских школ учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа. Это является нарушением приказа ДОНМ (Департамента образования и науки города Москвы), в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства.

Впоследствии более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия. Детей отправили на амбулаторное лечение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ДОНМ сообщили, что виновная в произошедшем учительница будет уволена.-0-