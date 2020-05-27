В Москве число выявленных за сутки пациентов с COVID-19 оказалось самым низким с 23 апреля

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения COVID-19 в Москве возросло на 2140, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля.
Всего в российской столице с начала вспышки коронавирус подтвердили у 171 443 человек. При этом за последние сутки выписали 5839 пациентов, то есть примерно в 2,7 раза больше, чем выявили.
Число выздоровевших за сутки в России пациентов с COVID-19 вновь превысило количество выявленных случаев. В РФ вылечились 11 079 человек, а коронавирус нашли у 8338. Общее количество случаев заражения в России составило 370 680. Уже выздоровели 142 208 человек - 38,4% всех инфицированных.
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в РФ выросло за сутки на 161 и составляет 3968. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 174 человека - это самое большое суточное число летальных исходов за все время.
Согласно последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 5,59 млн, с момента вспышки скончались свыше 350 тыс. человек.-0-