В Москве горит склад тканей

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве произошел крупный пожар на складе тканей. Площадь возгорания составляет 7 тыс. кв.м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского главка МЧС РФ
Пожар начался сегодня около 12.00 на площади 200 кв.м. Огонь интенсивно распространяется. Внутри горящего склада в настоящий момент взрываются газовые баллоны, ранее произошло несколько обрушений. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный.
Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, на месте работает передвижная лаборатория столичного ГУ МЧС России, которая занимается выявлением превышения предельно допустимой концентрации вредных частиц продуктов горения. Пожар тушат 100 человек с 35 единицами техники. На месте происшествия работают два пожарных вертолета.-0-