В Москве из-за коронавируса вводится режим домашней самоизоляции

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 30 марта в Москве начнет действовать режим домашней самоизоляции для всех жителей города, сообщает ТАСС со ссылкой на блог мэра российской столицы Сергея Собянина.

"Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста", - написал Собянин.

Выходить из дома москвичам теперь можно только в определенных случаях: при необходимости обращения за неотложной медицинской помощью или при угрозах жизни и здоровью, для поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не более 100 м от дома и выноса мусора.

Сергей Собянин также отметил, что в ближайшую неделю будет разработана "умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан". Предусмотрено введение специальных пропусков, разрешающих выход на улицу. Они будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы.-0-