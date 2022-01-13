В Москве при падении лифта в отеле погибли два человека

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В московском "Президент-отеле" упал лифт, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает БЕЛТА.

Лифт предназначен для персонала, погибли рабочие. "В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека", - сказал собеседник агентства и уточнил, что сотрудники в этот момент занимались заменой лифта.

Сейчас упавший лифт вскрывают, на месте инцидента работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия. По предварительной информации, людей в кабине больше не было.

В московском управлении МЧС подтвердили факт трагедии. К падению лифта могло привести нарушение техники безопасности.-0-