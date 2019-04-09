В Москве простились с режиссером Георгием Данелией

9 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В московском Доме кино состоялось прощание с Георгием Данелией. В конце траурной церемонии весь Большой зал встал почтить память великого кинорежиссера.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе зачитал на прощании телеграммы с соболезнованиями от руководства Грузии. "Доброта и творчество Георгия Николаевича всех объединяли", - сказал он, попросив священника озвучить слова соболезнования от Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

Проститься с режиссером пришли специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер Евгений Стеблов, кинодраматург Александр Адабашьян, продюсер Сергей Сельянов, кинорежиссер Тигран Кеосаян и многие другие коллеги и друзья Георгия Данелии. По оценке администрации Дома кино, церемонию посетили несколько сотен человек.

Во время прощания из динамиков звучала запись песни "Друзей теряют только раз" на стихи Геннадия Шпаликова в исполнении самого Георгия Данелии.

Народный артист СССР Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет в результате остановки сердца. Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.-0-