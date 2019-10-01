В Москве простятся с Марком Захаровым

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым пройдет сегодня в Москве. С режиссером простятся в театре "Ленком", который Захаров возглавлял более 40 лет, сообщает ТАСС.

По информации директора "Ленкома" Марка Варшавера, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.-0-