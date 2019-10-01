В Москве простятся с Марком Захаровым

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым пройдет сегодня в Москве. С режиссером простятся в театре "Ленком", который Захаров возглавлял более 40 лет, сообщает ТАСС.
По информации директора "Ленкома" Марка Варшавера, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.
Марк Захаров умер 28 сентября на 86-м году жизни от повторного воспаления легких.-0-
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного артиста СССР Марка Захарова
Александр Лукашенко подчеркнул, что жизнь и творчество Марка Захарова - это целая эпоха в истории современного театра и кино, пример преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю. "Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.