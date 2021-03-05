В Москве с 8 марта отменяют режим самоизоляции для пожилых

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об отмене самоизоляции для жителей города старше 65 лет, введенной весной прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом руководитель российской столицы написал в своем блоге, сообщает БЕЛТА.

"Мы уже сняли большое количество ограничений, - напомнил Сергей Собянин. - Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом. И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть". Действительно, есть такая возможность - принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты".

При этом Сергей Собянин обратился к этой категории граждан с просьбой по возможности воздержаться от поездок. "Ваш возраст и ваши хронические заболевания - это зона риска, - отметил он. - По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя".

Мэр констатировал, что ситуация с пандемией в Москве постепенно улучшается. "Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно. Дай бог, чтобы так было и дальше. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза", - указал он.

Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.-0-