В Мумбае число жертв обрушения зданий возросло до 20

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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 20 человек скончались в индийском Мумбае вследствие обрушения нескольких зданий, которое было вызвано сильным муссонным ливнем, сообщает RT.
Несколько человек остаются под завалами. Из-под завалов спасено по меньшей мере 15 человек, им оказывается медицинская помощь.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что всем пострадавшим будет выплачено 50 тыс. рупий, семьям погибших будет направлена материальная поддержка.
Поисковые работы продолжаются.
В ночь на 18 июля в Мумбае выпало 157 мм осадков в виде дождей. Ливень вызвал мощное наводнение.-0-