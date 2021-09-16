В Музее Ван Гога в Амстердаме выставили ранее неизвестный эскиз художника

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой карандашный набросок Винсента Ван Гога, подписанный его именем, впервые представлен публике в амстердамском музее, носящем имя нидерландского художника. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, это эскиз рисунка "Изношенный" из экспозиции музея. На нем изображен старик, который, сгорбившись, сидит на деревянном стуле, обхватив голову руками. Набросок, выполненный в ноябре 1882 года, в самом начале творческого пути художника, более 100 лет хранился в частной коллекции в Нидерландах и был известен лишь узкому кругу ценителей живописи.

Сотрудники музея подтвердили его подлинность. По заключению экспертов, все - от стиля до использованных материалов (плотницкого карандаша и акварельной бумаги) - свидетельствует о том, что это одна из работ Ван Гога гаагского периода, когда он совершенствовал навыки портретиста.-0-