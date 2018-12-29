В немецком Ганновере неизвестный пробовал въехать на территорию аэропорта на автомобиле

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт Ганновера в ФРГ временно прекратил прием и отправление рейсов после того, как неизвестный на автомобиле с польскими госномерами пытался проехать на его территорию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на федеральную полицию Германии.

Водитель автомобиля задержан. Инцидент произошел на одном из пропускных пунктов. Автомобиль протаранил ворота и въехал на территорию аэропорта. Как сообщила газета Hannoversche Allgemeine, водитель пытался ехать за приземлившимся лайнером. Полицейские остановили машину и задержали нарушителя.

Терминалы аэропорта кроме одного, открыты для пассажиров и встречающих. Как долго продлится запрет на прием и отправление рейсов, пока неясно.

Мотивы действий мужчины выясняются. По информации телеканала n-tv, полиция не исключает, что речь идет о психически больном человеке. Сейчас эксперты осматривают автомобиль нарушителя.-0-