В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из районов Кельна обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.
Как сообщает издание Rheinische Post, американскую бомбу с неповрежденным детонатором нашли во время поисковых работ в районе Полль.
В связи с запланированной операцией по обезвреживанию бомбы было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 м - а это около тысячи человек, в том числе учащиеся средней школы. Обезвреживание проводили специалисты саперных служб.-0-
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