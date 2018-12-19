В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из районов Кельна обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщает издание Rheinische Post, американскую бомбу с неповрежденным детонатором нашли во время поисковых работ в районе Полль.

В связи с запланированной операцией по обезвреживанию бомбы было принято решение эвакуировать людей в радиусе 300 м - а это около тысячи человек, в том числе учащиеся средней школы. Обезвреживание проводили специалисты саперных служб.-0-