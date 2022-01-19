В немецком Ростоке сотни людей протестовали против ограничительных мер

Во время протестов. Скриншот из видео Euronews

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На акцию протеста в немецком Ростоке вышли сотни людей, которых не устраивают новые ограничительные меры, введенные властями страны в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Euronews.

Акция протеста завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. В правоохранительных органах отметили, что у некоторых манифестантов с собой было огнестрельное оружие. Стражи порядка задержали по меньшей мере десять человек.

Ранее из-за стремительного распространения в Германии штамма омикрон власти ужесточили санитарные требования. Так посетителям баров и ресторанов теперь необходимо предъявить справку о полной вакцинации, а также отрицательный тест на коронавирус.

Кроме Германии, акции против ограничительных мер и ковидных сертификатов регулярно проходят во Франции, Италии и других европейских странах.-0-