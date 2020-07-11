В Непале от оползней и наводнений погибли 40 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 40 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных непрекращающимися ливнями в Непале, десятки людей в числе пропавших без вести. Об этом со ссылкой на представителей местной администрации и полиции 11 июля сообщило агентство Reuters. Ранее оно информировало о 23 погибших.

По уточненным данным в районе Мягди, где разрушено несколько домов, жертвами стихии стали 20 человек, 11 пострадали и были госпитализированы, не менее 13 числятся пропавшими без вести. В районе Каски погибли семеро, столько же - в районе Джаяркот, там идут поиски еще восьми человек. В районах Гулми, Ламджунг и Синдхупалчок в общей сложности погибли шесть человек. Из-за ливней свои жилища покинули тысячи непальцев.

Reuters сообщает, что соответствующие службы ведут поисково-спасательные операции. С помощью вертолетов в Мягди спасены около 50 человек.-0-