В нидерландском Роттердаме арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Роттердаме. Об этом сообщила 29 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация. В домах, где прошли аресты, сейчас проводятся обыски.
"Арестованы четыре человека, - отмечает корпорация. - На данный момент полиция более детально изучает характер и масштаб исходившей от них террористической угрозы".
Имена и национальности арестованных не сообщаются.-0-
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