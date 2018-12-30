В нидерландском Роттердаме арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре подозреваемые в подготовке теракта арестованы в Роттердаме. Об этом сообщила 29 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация. В домах, где прошли аресты, сейчас проводятся обыски.

"Арестованы четыре человека, - отмечает корпорация. - На данный момент полиция более детально изучает характер и масштаб исходившей от них террористической угрозы".

Имена и национальности арестованных не сообщаются.-0-