В Нигере 19 человек погибли от ливней и наводнений

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли в южных и центральных районах Нигера за сутки в результате проливных дождей, вызвавших наводнения. Об этом 7 августа сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"За сутки выпало 16,4 см осадков, погибли люди, нанесен значительный материальный ущерб", - заявил губернатор центральной области Тихуа Мусса Абдурахаман. Он отметил, что произошел сильный разлив реки Нигер.

Из-за наводнений 53 тыс. человек лишились собственности, сильно пострадали 6,2 тыс. домохозяйств. В ближайшие дни ливни продолжатся.

Мощные циклоны принесли также сильные дожди в Судан и Южный Судан. В восточных районах Южного Судана из-за наводнений 150 тыс. человек лишись жилья. Вышедший из берегов Голубой Нил затопил ряд районов суданской столицы Хартума.-0-