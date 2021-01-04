В Нигере в результате нападений радикалов погибли около 100 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Нигера в результате нападений радикалов на два села в районе Тиллабери неподалеку от границы с Мали погибли по меньшей мере 100 человек, еще 20 получили ранения, сообщает Синьхуа.

"Мы потеряли 70 человек в Чома-Бангоу, еще около 30 человек были убиты в селе Зарумадарейе", - сообщил премьер-министр Нигера Бриги Рафини, добавив, что личности нападавших пока не установлены, однако будет проведено расследование, с тем чтобы эти преступления не остались без наказания.

По информации France-Presse, более ста исламистов на мотоциклах двумя группами одновременно атаковали два поселка в Нигере.

Район Тиллабери расположен на границе трех государств - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из экстремистской террористической группировки "Исламское государство в Западной Африке", которая является структурой "Исламского государства". С 2017 года в районе Тиллабери введен режим ЧП. Также в регионе действует запрет на передвижение на мотоциклах.-0-