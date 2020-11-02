В Нигерии 15 человек умерли от неизвестной болезни

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии 15 человек умерли в результате вспышки не известного до сих пор заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Африканское агентство новостей.

Инцидент зафиксирован в общинах Уте Окпу и Ика в нигерийском штате Дельта. Местное правительство выразило серьезную озабоченность происшедшим и заверило местное население, что предпримет все возможное для ликвидации вспышки. Инфекция распространилась на несколько общин.

По словам главы службы здравоохранения штата Морди Ононье, жертвами болезни стали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Ононье сообщил, что губернатор штата Ифеаньи Окова отдал распоряжение немедленно расследовать случившееся, взять образцы биоматериалов для исследования и принять необходимые меры. "Результаты исследований пока не готовы, - рассказала Ононье. - Однако имеются подозрения, что речь идет об одной из разновидностей геморрагической лихорадки".

Геморрагическая лихорадка поражает сосуды больного, вызывая ДВС-синдром - тромбоз при одновременной несвертываемости крови. К такому типу заболеваний относятся, в частности, лихорадки Марбург, Эбола, желтая, денге.-0-