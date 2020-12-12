В Нигерии из школы-интерната похитили учеников

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа бандитов похитила на севере Нигерии несколько десятков учеников средней школы-интерната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийскую газету This Day.

"Бандиты на мотоциклах нагрянули поздним вечером 11 декабря, когда школьники уже спали, - заявил изданию очевидец событий. - Они открыли беспорядочную стрельбу". Собеседник газеты не смог назвать точную цифру похищенных, однако заявил, что речь идет о нескольких десятках.

Нападение было свершено в городе Канкара в штате Кацина. Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он посещает с частным визитом свой родной город Дуара.

В нынешнем году в северных районах Нигерии значительно возросло количество нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать воинские подразделения для борьбы с бандитизмом.-0-