В Нигерии не менее 20 человек погибли при наезде грузовика на толпу

13 января, Абуджа /БЕЛТА - Синьхуа/. На юге Нигерии по меньшей мере 20 человек погибли после того, как грузовик 12 января въехал в толпу людей на переполненном рынке в штате Экити. Об этом сообщили местные чиновники и свидетели происшествия.
В городе Ивороко водитель грузовика с рисом потерял управление, после чего транспортное средство въехало в главный рынок. Очевидцы рассказали, что спасатели увезли с места происшествия по меньшей мере 20 тел погибших.
Большинство жертв - покупатели и продавцы с внешней части рынка. Он всегда открыт до поздней ночи. Многие продавцы торгуют на обочине. В момент потери управления грузовик двигался на большой скорости. Большинство погибших и пострадавших - совершавшие покупки на обочине.
Местная полиция сообщила, что уже начала расследование данного инцидента.-0-
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