В Нигерии от лихорадки Ласса с начала года умерли 80 человек

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 80 человек умерли в этом году от лихорадки Ласса в Нигерии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

При этом выявлено в общей сложности 417 случаев заражения болезнью в 17 штатах Нигерии, включая Федеральную столичную территорию.

В Нигерийском центре по контролю за болезнями заявили об активизации работы технической группы по борьбе с заболеванием и специальных центров срочной помощи пациентам с лихорадкой Ласса. Предыдущая серьезная вспышка заболеваемости лихорадкой наблюдалась в Нигерии в 2017-2018 годах.

Лихорадка Ласса - опасная геморрагическая инфекция вирусной природы. Вирус передается через еду или загрязненные животными-носителями инфекции (как правило, крысами или мышами) предметы обихода. Инфекция распространяется от человека к человеку при близком контакте. Вакцина против заболевания на данный момент не разработана, лечение симптоматическое.-0-