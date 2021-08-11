В Нигерии с начала года от холеры умерли более 800 человек

11 августа, Абуджа /БЕЛТА - Синьхуа/. Нигерийский центр по контролю заболеваний (NCDC) сообщил, что в 2021 году в разных частях страны произошла вспышка холеры, от которой умерли 816 человек.
Вспышки наблюдались в 22 штатах Нигерии и в Федеральной столичной территории. К настоящему времени зарегистрировано 31 425 случаев заболевания и 816 смертей.
В заявлении говорится, что число предполагаемых случаев заболевания продолжает расти по всей стране, и эпидемия переросла в национальный кризис.
Министерство здравоохранения Нигерии запустило механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, направив медицинские бригады в наиболее пострадавшие штаты, усилив тестирование и запустив кампанию по вакцинации от холеры.
Во избежание заражения жителей Нигерии призывают соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.-0-