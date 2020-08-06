В Нигерии вооруженные убили более 20 жителей

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более двадцати человек убиты за последние сутки в трех деревнях на севере Нигерии в межобщинных столкновениях. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

"Нападения были совершены в минувшую среду на юге штата Кадуна, - заявил Элиас Манза, глава округа Занго-Катаф. - Вооруженные люди ворвались в три деревни и открыли беспорядочную стрельбу.

Наряду с убитыми есть раненые". По его словам, нападавшие принадлежат к кочевому народу фулани. Сожжены несколько домов, многие жители бежали в соседние деревни.

Конфликт между кочевниками народа фулани и земледельцами обострился в нигерийском штате Кадуна с наступлением 2020 года. За этот период в межобщинных столкновениях погибли около 300 человек.-0-