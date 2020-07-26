В Нигерии жертвами наводнений и оползней стали 7 человек

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек погибли в центральной части Нигерии из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые продолжаются двое суток. Об этом сообщает ТАСС.

"В поселке Унгувар-Гвари в штате Нигер погибли семь местных жителей, несколько человек пропали без вести, ведется их поиск. Оползни вызвали разрушение около десятка домов", - цитируют журналисты председателя местного совета района Рафин-Саньи.

Из-за сильных ливней, которые сопровождаются шквалистыми ветрами, в ряде районов штата нарушено электроснабжение.-0-