В Ницце прошел митинг против введения карантина по выходным

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 человек приняли сегодня участие в акции протеста против введения карантина на период выходных дней в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Протестующие собрались на площади возле Дворца правосудия. Акция организована ассоциацией "Патриоты", представители которой называют введение карантина на период выходных дней "санитарной диктатурой".

По информации газеты Nice-Matin, в городе усилены полицейские патрули, которые проверяют соблюдение мер по борьбе с распространением коронавируса. Так, утром полицейские провели 90 проверок, в результате которых было выписано 12 штрафов за отсутствие защитных масок. В целом жители и гости Ниццы соблюдают новые правила.

Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации местные власти ввели в городе режим самоизоляции на период выходных. Жителям и гостям города разрешается выходить из дома лишь по уважительной причине, например, для приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных или похода к врачу. Кроме того, одновременно власти закрыли набережные и пляжи города.

С начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3,7 млн случаев заражения COVID-19. От последствий коронавируса с начала марта 2020 года умерли более 86 тыс. человек.-0-