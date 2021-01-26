В Нью-Дели произошли столкновения фермеров с полицией - есть погибший и раненые

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Дели в День Республики произошло столкновение индийских фермеров и полиции. Один человек погиб, пятеро полицейских и трое демонстрантов ранены, сообщает Reuters.

Несколько тысяч фермеров приехали в город на тракторах, мотоциклах, лошадях для участия в согласованной тракторной демонстрации. Они планировали заявить о недовольстве политикой, которую проводит премьер Нарендра Моди.

Вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими, и те применили слезоточивый газ и дубинки.

Как сообщает свидетель агентства Reuters, один человек погиб после того, как его трактор перевернулся во время столкновений. По меньшей мере пять полицейских и трое демонстрантов получили ранения в момент прорыва фермеров в Красный форт.

Аграрии протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. Они считают, что эти законы позволят индийским конгломератам полностью завладеть сельскохозяйственной отраслью и их оставят без работы.-0-

Фото Reuters