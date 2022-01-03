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03 января 2022, 21:15

В Нью-Йорке из-за коронавируса остановили работу четырех маршрутов метро

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метро Нью-Йорка приостановило на неопределенный срок работу четырех маршрутов из-за нехватки персонала в результате распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Движение экспресс-поездов по 6 и 7 линиям метро остановлено из-за нехватки персонала. Мы пытаемся обеспечить работу максимального количества маршрутов в имеющихся условиях", - говорится в распространенном сообщении.

Пресс-служба метрополитена также сообщила о продлении приостановки работы маршрутов B и W, движение по которым было прекращено с 30 декабря. В подземке также отметили, что нехватка персонала вызвана распространением коронавируса.

Маршруты 6 и 7 связывают Манхэттен с Бронксом и Квинсом соответственно. Маршруты B и W идут из Манхэттена в Бруклин и Квинс соответственно.

По данным на 2 января, в штате Нью-Йорк за сутки было выявлено 62,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 322 человека госпитализированы, 83 человека умерли.-0-

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