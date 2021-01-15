В Нью-Йорке переломился автобус-"гармошка": часть рухнула с эстакады

15 января, Минск /корр. БЕЛТА/. При падении автобуса с эстакады в нью-йоркском районе Бронкс пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает ВВС.

Управление пожарной охраны Нью-Йорка выложило в Twitter фото автобуса-"гармошки", передняя часть которого свисает с эстакады, доставая кабиной до мостовой, а задняя часть остается на эстакаде.

Инцидент случился вечером 15 января. Причина аварии пока не известна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.

"Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с высоты 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты", - написал в Twitter замначальника пожарной службы Пол Хоппер.

Службы чрезвычайных ситуаций блокировали место происшествия.-0-