В Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера по причине неисправности двигателя

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky у западного побережья Норвегии. Причина - поломка двигателя. Об этом сообщила газета Aftenposten со ссылкой на полицию губернии Мере-ог-Ромсдал.

Газета сообщает, что на судне находятся 1,3 тыс. пассажиров. Лайнер направлялся к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.