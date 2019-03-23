В Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера по причине неисправности двигателя

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky у западного побережья Норвегии. Причина - поломка двигателя. Об этом сообщила газета
Газета сообщает, что на судне находятся 1,3 тыс. пассажиров. Лайнер направлялся к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия.
В данный момент судно стоит на якоре примерно в 5 км от побережья Норвегии. На место происшествия отправлены несколько спасательных судов и вертолетов. Как отмечает газета
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