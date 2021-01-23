В Норвегии вводят строгий карантин из-за "британского" штамма коронавируса

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Норвегии объявило в субботу о введении строгих ограничений в десяти коммунах на юго-востоке Норвегии, включая Осло, после выявления в доме престарелых "британского" штамма коронавируса, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Новые меры подразумевают закрытие большинства магазинов, перевод многих ресторанов на обслуживание на вынос, запрет любых массовых мероприятий, кроме похорон.

Власти просят граждан страны по возможности оставаться дома, работать удаленно и не посещать кафе и рестораны. Муниципалитетам дано разрешение закрывать школы или переводить их на дистанционное обучение. Ожидается, что данные меры будут действовать до 31 января.

Причиной введения жестких ограничений в стране стало сообщение о смерти двух людей старше 90 лет в доме престарелых 21 января. У них был выявлен "британский" штамм коронавируса. Всего в доме престарелых заразились 22 сотрудника и 12 постояльцев.-0-