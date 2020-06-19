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19 июня 2020, 07:48

В Новой Зеландии неизвестный открыл огонь по полицейским

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина открыл в пятницу огонь по офицерам полиции, регулировавшим дорожное движение в городе Окленд в Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на сайте правоохранительных органов страны. По данным местной прессы, один правоохранитель погиб.

"Полиция работает на месте серьезного инцидента в районе Мэсси на западе Окленда. Около 10.30 по местному времени неизвестный выстрелил несколько раз в полицейских и скрылся с места происшествия. Во время инцидента два офицера получили тяжелые огнестрельные ранения, а случайный свидетель был сбит автомобилем, также получив травмы", - говорится в заявлении.

В свою очередь газета The New Zealand Herald сообщила, что один из пострадавших полицейских позднее умер в больнице. Состояние второго врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Сбитый нападавшим свидетель получил травмы средней тяжести.

В настоящий момент районы вокруг места происшествия оцеплены полицией, школы и детские сады закрыты. Ведется розыск правонарушителя.

Преступления с применением огнестрельного оружия являются в Новой Зеландии редкостью. В последний раз полицейский становился жертвой преступника в мае 2009 года в городе Нейпир. Тогда офицер полиции погиб при осаде дома "новозеландского Рэмбо", который подозревался в незаконном хранении наркотиков.-0-

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