В Новой Зеландии вместе с выборами в парламент пройдет референдум об эвтаназии и легализации марихуаны

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 17 октября в Новой Зеландии пройдут выборы депутатов национального парламента и референдум по вопросам эвтаназии и легализации марихуаны, сообщает ТАСС.

Голосование начнется в 09:00 по местному времени - в стране откроются 2,6 тыс. избирательных участков.

На 120 мест в однопалатном национальном парламенте претендуют 602 кандидата от 17 партий, Ожидается, что основная борьба развернется между главными политическими силами страны - лейбористами, пришедшими к власти три года назад под лидерством нынешнего премьер-министра Джасинды Ардерн, и Национальной партией, находившейся у власти в течение почти 10 лет до 2017 года.

Согласно данным последнего опроса общественного мнения, за лейбористов готовы отдать свои голоса 46% избирателей, а за их лидера - 55%. У Национальной партии - 31% голосов, а у их лидера Джудит Коллинз - 20%.

По оценке государственной избирательной комиссии Новой Зеландии, явка на выборах превысит 75%. Общее число избирателей, зарегистрировавшихся в избиркоме, - 2,6 млн.

На каждом участке будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Предусмотрена возможность проголосовать из дома или по почте.

В ходе парламентских выборов новозеландцам также предлагается принять участие в референдуме, на который вынесены два вопроса: "Поддерживаете ли вы вступление в силу Закона о выборе конца жизни 2019 года?" и "Поддерживаете ли вы предложенный законопроект о легализации и контроле каннабиса?". На каждый из вопросов можно дать ответ "да, поддерживаю" или "нет, не поддерживаю".

Ожидается, что предварительные итоги голосования будут озвучены избиркомом уже к концу дня голосования, а официальные итоги будут подведены 6 ноября.-0-