В ОБСЕ обеспокоены блокировкой веб-ресурсов СМИ в Украине

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность в связи с блокировкой украинскими властями веб-ресурсов некоторых СМИ, сообщается на сайте организации."Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное решение проблемы, связанной со СМИ, которое сохранит плюрализм мнений и разнообразие медиа в соответствии с международными стандартами", - сказала Тереза Рибейро.Она отметила, что санкции подобного рода негативно сказываются на работе журналистов и функционировании СМИ.Комментарий Терезы Рибейро последовал за решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции к нескольким физическим и юридическим лицам, в результате которых был запрещен доступ к различным информационным ресурсам, в том числе к таким, как "Страна", "Ведомости" и "Московский комсомолец". 21 августа было также заблокировано украинское издание "Страна.ua".-0-