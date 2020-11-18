В Одессе планируют развернуть мобильный COVID-госпиталь на морском вокзале

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одесская областная государственная администрация (ОГА) рассматривает возможность размещения мобильного госпиталя на морском вокзале и развертывания дополнительных коек для больных COVID-19, а с подозрением на эту болезнь - в детском специализированном санатории "Люстдорф" и санатории им.Чкалова. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Одесской ОГА.

"Сейчас рассматривается возможность установления такого госпиталя на морском вокзале, но это одно из возможных мест. То есть комиссия еще рассматривает варианты, общается с собственниками помещений, специалистами, Минздравом, этот вопрос обсуждается уже некоторое время и наверняка нужно будет еще немного времени, чтобы его окончательно довести до конца", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве также сообщили, что ранее обсуждался вариант развертывания мобильного госпиталя в одесском спортивном комплексе "Олимпиец", но сейчас рассматривается только морской вокзал.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал ранее, что на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято постановление о выделении 118 млн гривен (около $4,2 млн) на обустройство мобильных госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске.

В последние недели Украина обновляет антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом практически каждый день, число новых зараженных превышает 12 тыс. в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение COVID-19 - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены. Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Минздрав Украины разработал четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при значительном росте количества больных в стране возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает красная зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - медперсонал будет выбирать, кому предоставлять помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство Украины ограничилось карантином выходного дня - с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране не работает ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно. Общее число зараженных в Украине превысило 558 тыс., с момента вспышки скончались 9,8 тыс. человек.-0-