В одном из баров Испании обнаружили баню XII века

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остатки мавританской бани XII века с изысканными фресками были обнаружены во время ремонта в одном из баров испанского города Севилья, сообщает Euronews.

По словам археологов, в хаммаме, построенном во времена халифата Альмохадов, сохранилось больше декоративных элементов, чем в других ранее обнаруженных банях на Пиренейском полуострове.

По данным газеты El Pais, хаммам совсем рядом с главной мечетью, также построенной в XII веке. Это объясняет богатые декоративные элементы, которыми он украшен.

Еще в начале 1920-х годов архитектор Висенте Травер мог снести остатки бани, но он их сохранил, преобразовав в гостиницу и бар.

Для владельцев заведения находка оказалась приятным сюрпризом. Они надеются, что обнаруженная древняя баня привлечет еще больше посетителей.-0-