В одном из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Акри Гледсон Камели подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за засухи и лесных пожаров в Амазонии. Об этом сообщила газета Estado de Sao Paulo .

Число очагов лесных пожаров в Акри, самом западном штате Бразилии, с 1 января по 20 августа увеличилось более чем на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил телеканал Globo , город Риу-Бранку - административный центр региона - несколько дней назад заволокло дымом.

В начале августа режим ЧС из-за распространения огня был также введен на части территории соседнего штата Амазонас.

По последней информации бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии.-0-