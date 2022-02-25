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25 февраля 2022, 12:13

В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты

Торговый порт Бердянска. Фото AP Photo
Торговый порт Бердянска. Фото AP Photo

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые дороги и автомагистрали Украины работают в штатном режиме, при этом все украинские порты и небо над страной закрыто. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

"Ключевые дороги, основные магистрали работают в штатном режиме. Безусловно, есть на них какие-то пробки в ту или иную сторону, потому что панические настроения, к большому сожалению, тоже есть. Что касается портов, все порты закрыты. Что касается авиасообщения, небо закрыто. Что касается "Укрзализныци" (железной дороги. - Прим. РИА Новости), то большинство рейсов курсирует в соответствии с расписанием", - сказал советник.

Михаил Подоляк в ходе брифинга также сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако страна должна получить гарантии безопасности.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог. Он также сообщил, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.-0-

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