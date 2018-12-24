В Огайо автомобиль протаранил стену церкви: 6 человек пострадали

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус в штате Огайо, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Автомобиль протаранил стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили порезы и травмы от осколков витражей.

Скопление народа было вызвано интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества.-0-