В Огайо автомобиль протаранил стену церкви: 6 человек пострадали

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный на автомобиле врезался в стену церкви в городе Колумбус в штате Огайо, сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошел во время воскресной службы, на которую собралось около ста человек. Автомобиль протаранил стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили порезы и травмы от осколков витражей.
Скопление народа было вызвано интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества.-0-
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