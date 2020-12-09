В ООН обеспокоены повышением температуры Земли

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 привела к краткосрочному сокращению глобальных выбросов, однако температура Земли продолжает повышаться. Об этом говорится в докладе ООН об уровне выбросов парниковых газов, передает ТАСС.

"Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все еще движется к повышению температуры более чем на три градуса, что намного выше цели Парижского соглашения", - отмечается в докладе.

"Кризис, связанный с COVID-19, открывает возможность лишь краткосрочного сокращения глобальных выбросов и не будет способствовать значительному сокращению выбросов к 2030 году, если страны мира не приступят к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики", - предупредили в ООН.

ООН прогнозируют, что если страны будут придерживаться "зеленых" показателей при экономическом восстановлении, "уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25%, как и планировалось, к 2030 году". "С точки зрения климатической политики наиболее значительным и обнадеживающим событием 2020 года стало увеличение числа стран, обязавшихся обеспечить достижение целей выхода на нулевой объем выбросов к середине столетия", - указали там.

Программа ООН по окружающей среде ежегодно проводит обзор разницы между прогнозируемыми показателями выбросов к 2030 году и уровнем, необходимым для избежания катастрофических последствий изменения климата.-0-