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15 ноября 2019, 11:13

В Пакистане 22 человека погибли от ударов молний

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли и более 20 пострадали от ударов молний в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает пакистанская газета The Express Tribune.

Уточняется, что в районе округа Тарпаркар, где зафиксировано наибольшее количество жертв и пострадавших, с вечера 13 ноября не прекращаются проливные дожди с грозами. Как прогнозируют синоптики, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Тарпакаре до конца субботы, 16 ноября.

За последние сутки в провинции Синд из-за разгула стихии погибли также десятки животных.

В некоторых районах из-за непогоды наблюдаются перебои с электричеством. Местные власти опасаются, что число раненых и жертв может значительно возрасти, поскольку мобильной связи в ряде населенных пунктов нет и информация о пострадавших оттуда еще не поступала. Медицинские учреждения провинции в связи со стихийным бедствием находятся в состоянии повышенной готовности.-0-

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