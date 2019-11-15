В Пакистане 22 человека погибли от ударов молний

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 22 человека погибли и более 20 пострадали от ударов молний в провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает пакистанская газета The Express Tribune .

Уточняется, что в районе округа Тарпаркар, где зафиксировано наибольшее количество жертв и пострадавших, с вечера 13 ноября не прекращаются проливные дожди с грозами. Как прогнозируют синоптики, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Тарпакаре до конца субботы, 16 ноября.

За последние сутки в провинции Синд из-за разгула стихии погибли также десятки животных.

В некоторых районах из-за непогоды наблюдаются перебои с электричеством. Местные власти опасаются, что число раненых и жертв может значительно возрасти, поскольку мобильной связи в ряде населенных пунктов нет и информация о пострадавших оттуда еще не поступала. Медицинские учреждения провинции в связи со стихийным бедствием находятся в состоянии повышенной готовности.-0-