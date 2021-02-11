В Пакистане испытали крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету Babur-1A, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу страны.

Как уточняется в сообщении, Пакистан провел сегодня успешный учебный пуск крылатой ракеты Babur-1A с дальностью 450 км. Крылатая ракета Babur-1A способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море.

Запуск осуществили с наземной мобильной пусковой установки.

Как сообщается, ракета Babur-1A способна нести боеголовки ядерного и обычного типов. Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний.-0-