В Париже во второй раз украли граффити Бэнкси

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже похитили граффити уличного художника Бэнкси, сообщает "МИР 24" .

Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. Граффити с изображением крысы не принадлежит музею, но центр искусства намерен обратиться в полицию.

Это уже второй случай в Париже, когда похищают работу художника. Ранее с двери концертного зала «Батаклан» украли картину, посвященную жертвам теракта в Париже в 2015 году.-0-