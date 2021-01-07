В Пекине зарегистрировали самую низкую за 50 лет температуру

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг утром столбик термометра на обсерватории "Наньцзяо" на юге Пекина опустился до минус 19,6 градуса по Цельсию, сообщает агентство Синьхуа.
Последний раз такая температура регистрировалась в Пекине в 1966 году.
Холодный фронт обрушился на Пекин в среду, вызвав резкое падение температуры и принеся с собой порывистые ветры. По состоянию на утро 7 января метеорологические органы города обновили предупреждение "синего" уровня (самого низкого в четырехуровневой системе Китая) в связи с низкими температурами и сильными ветрами. Власти Пекина порекомендовали населению принять меры предосторожности от холода.
Прогнозируется, что холодная погода в Пекине продержится до пятницы.-0-